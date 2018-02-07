Şırnak Valisi Aktaş, Suriye sınır hattındaki karakolları ziyaret etti

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, Suriye sınır hattındaki hudut karakollarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selçuk Yıldırım ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile birlikte Suriye sınır hattında incelemelerde bulunarak hudut karakollarını ziyaret etti. İlk olarak sırasıyla Kozluca, Yüzsüren ve Yolaçan karakollarını ziyaret eden Vali Aktaş, akabinde Köyceğiz bölük merkezine geçerek Karakol Komutanı Piyade Yüzbaşı Berkay Akkaş\'tan yapılan çalışmalar ve karakol hakkında bilgi aldı. Daha sonra İzzettin Taburu nöbet ve gözetleme kulesine geçen Vali Aktaş ve beraberindeki heyet, burada sınır güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan duvar arkası gözetleme sistemi ve Kobra-2 aracını da yerinde inceledi.

Vali Aktaş, ayrıca ziyaretleri kapsamında bulunan karakol ve bölük merkezlerinde kendisini karşılayan komutanlara da Türk bayrağı hediye etti.



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