Şırnak Valisi Aktaş: İyi bir eğitim verseydik, terör belasını yaşamayacaktık

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta yapılan \'okul güvenliği\' toplantısında konuşan Vali Mehmet Aktaş, 34 yıldır bölgede yaşanan terör ve terörle mücadelenin, iyi bir eğitim verilememesinden kaynaklandığını belirterek, \"Ülkemizin ve özelikle içinde bulunduğumuz Şırnak\'ta, 34 yıldır bölücü, yıkıcı bir terör belasıyla mücadele ediyorsak, mücadele etme durumundaysak, bunun temelinde de insanlarımıza güzel bir eğitim veremememiz yatmaktadır\" dedi.

Şırnak Şehit Ahmet Kara İmam Hatip Lisesinde yapılan \'okul güvenliği\' toplantısında konuşan Vali Mehmet Aktaş, Şırnak\'ta 34 yıldır terörle mücadele ediliyorsa, bunun sebebinin insanlara iyi bir eğitim verilmemesi olduğunu belirterek, \"Hem bireysel hem de toplumsal mutluluğun, gelişmenin, kalkınmanın, refahın, huzurun yegane temeli eğitimdir. Ülkemizin ve özelikle içinde bulunduğumuz Şırnak\'ta 34 yıldır bölücü, yıkıcı bir terör belasıyla mücadele ediyorsak, mücadele etme durumundaysak, bunun temelinde de insanlarımıza güzel bir eğitim veremememiz yatmaktadır. Eğer biz gençlerimize, çocuklarımıza iyi bir eğitim vermiş olsaydık, onlara milli manevi değerleri benimsetmiş olsaydık, onlara bu topraklarda bin yıldır nasıl kardeşçe omuz, omuza yaşadığımızı ve bizim bu kardeşliğimizi bölmek için bizim milli birlik ve beraberliğimizi bölmek için ne kadar çok mücadele edildiğini yeterince anlatmış olsaydık, muhtemelen biz bu terör belasını yaşamayacaktık. Veya çok daha kısa sürede halledecektik. Demek ki, bu noktada bizim ciddi bir eksiğimiz olmuş. Ama, bütün bunlara rağmen bizim terör belası başta olmak üzere sıkıntılarımızı, dertlerimizi halledebilmemizin yine yegane temeli eğitimdir\" diye konuştu.

Vali Aktaş, 2017-2018 eğitim yılına eksikliklerle başlanacağını da ifade ederek, geçen dönemlerde bölgede yaşanan çukur ve hendek siyasetiyle birçok altyapıda ve üst yapıda sıkıntılar ve yıkımlar olduğunu söyledi. Bu kapsamda zarar gören ve inşaatlarını bitiremedikleri okulların olduğunu, ama son bir yılda bu noktada da büyük mesafeler katettiklerini söyleyen Vali Mehmet Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Çocuklarımızın uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklarla yüzyüze gelmemeleri için, kötü niyetli insanların çocuklarımıza bağımlılık yapan maddeleri onlara ulaştırmamaları için büyük duyarlılık göstermemiz lazım. Ayrıca bu bölgemize has olmak üzere yıkıcı bölücü terörist unsurların çocuklarımıza dokunmaması lazım. Onların bu yıkıcı ve bölücü fikirlerini, terör örgütünün propagandalarını yapmalarına müsaade etmememiz lazım. Bu noktada tabi ki emniyet güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz gerekli tedbirleri alacak. Hem bu bölücü fikirlerin çocuklara ulaşmasını engellemek, hem de bu uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızın uzak durması için güvenlik güçlerimiz gerekli önlemleri alacak. Gerekli denetimleri yapacak. Gerekli duyarlılığı gösterecekler. Ama bu konuda özellikle muhtarlarımızın bu noktada desteğini istiyoruz. Çünkü, okul çevrelerindeki bu düşüncedeki insanları sizler tanırsınız. En azından tanımazsanız da yabancı olduğunu bilirsiniz.\"

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