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Şırnak Valiliği: Cudi Dağı'nda operasyon yok

Şırnak'ın Cudi Dağı'nda hava destekli başlatılan operasyonlarda çok sert çatışmaların yaşandığı belirtildi...

08 Ocak 2012 02:00

T24 - Şırnak'ın Cudi Dağı'nda hava destekli başlatılan operasyonlarda çok sert çatışmaların yaşandığı haberleri Şırnak Valiliği tarafından yalanlandı. Şırnak Valiliğince ''Cudi Dağı'nda Operasyon '' başlığı ile verilen haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.




Fırat Haber Ajansı'nda yer alan haber de,yaşanan operasyonda ölen PKK’lılar olduğ bildirilirken, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da Cudi Dağı'nda yaşanan çatışmayla ilgili ‘yerel kaynaklar kimyasal silah kullanıldığını bildiriyor’ dediğini iddia etti. Yine aynı kaynaklara göre ''BDP'li milletvekilleri, belediye başkanları ile sivil toplum örgütü temsilcileri yaşanan çatışmalar sonrası Şırnak'a hareket etti'' denildi.


Cudi Dağı'nda operasyon yok


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ''Bölgemizde kaos ortamı oluşturmayı amaçlayan karanlık odaklarca servis edildiği değerlendirilen 'Cudi Dağı'nda Operasyon' başlığı altında verilen haber gerçekleri yansıtmamaktadır'' denildi.

Açıklamada, halihazırda anılan bölgede herhangi bir operasyonun yürütülmediği belirtildi.


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