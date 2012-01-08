Şırnak Valiliği: Cudi Dağı'nda operasyon yok

T24

Cudi Dağı'nda operasyon yok



Fırat Haber Ajansı'nda yer alan haber de,yaşanan operasyonda ölen PKK’lılar olduğ bildirilirken, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da Cudi Dağı'nda yaşanan çatışmayla ilgili ‘yerel kaynaklar kimyasal silah kullanıldığını bildiriyor’ dediğini iddia etti. Yine aynı kaynaklara göre ''BDP'li milletvekilleri, belediye başkanları ile sivil toplum örgütü temsilcileri yaşanan çatışmalar sonrası Şırnak'a hareket etti'' denildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ''Bölgemizde kaos ortamı oluşturmayı amaçlayan karanlık odaklarca servis edildiği değerlendirilen 'Cudi Dağı'nda Operasyon' başlığı altında verilen haber gerçekleri yansıtmamaktadır'' denildi.Açıklamada, halihazırda anılan bölgede herhangi bir operasyonun yürütülmediği belirtildi.