Şırnak Valiliği: Cizre'de dün işlenen cinayet siyasi değil

Şırnak Valiliği, Cizre'de dün uğradığı silahlı saldırıda ölen kişinin değişik suçlardan adli kaydının bulunduğunu ve olayın siyasi yönünün bulunmadığının değerlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde silahlı saldırı sonucu yaralanan Nazım Ölmez'in, getirildiği Cizre Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Açıklamada, olayın siyasi yönünün bulunmadığının değerlendirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sürdürülen çalışmalarda maktul Nazım Ölmez'in değişik suçlardan adli kaydının olduğu, olayın siyasi yönünün bulunmadığı değerlendirilmekte olup, bahse konu silahlı saldırı olayı çok yönlü olarak araştırılmaktadır. Kamuoyuna duyurulur." (AA)