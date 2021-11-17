Şırnak merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı

Şırnak'ta PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde daha önce belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 35 kişi gözaltına alındı.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. ‘Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’, ‘Örgüte bilerek isteyerek yardım’ ve ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne finansman desteği sağladıkları’ öne sürülen şüphelilere yönelik Şırnak merkezli Mardin, Antalya ve Adana’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

‘Tufan’ adı verilen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda biri ruhsatlı 3 adet tabanca, 3 tabanca şarjörü, 398 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 66 av tüfeği mermisi, 245 bin 900 TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. (DHA)