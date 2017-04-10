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Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı

Şırnak'ta 14 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

10 Nisan 2017 18:02

Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde saat 23.00 ile 02.30 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde saat 23.00 ile 02.30 saatleri arasında kısmi zamanlı olarak uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının 10 Nisan 2017 Pazartesi gününden itibaren tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Şırnak'ta il merkezinde 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı 14 Kasım 2016 günü kısmen kaldırılmıştı.

O tarihten itibaren 05.00 ile 22.00 arasında, ardından 8 Şubat 2017'den bu yana 23.00- 02.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün tamamıyla kaldırılmış oldu.

 

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