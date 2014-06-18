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Yaşam

Şırnak madeninde yine göçük; 1 ölü

Geçen hafta 3 madencinin hayatını kaybettiği Şırnak'ta bugün meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

18 Haziran 2014 20:10

Geçen hafta bir maden kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği Şırnak'ta bugün meydana gelen göçükte bir madenci hayatını kaybetti.

İdris Emen’in Radikal’de yer alan haberine göre, Şırnak’ın Dağkonak köyünde koyu sistemi ile çalışan bir kömür ocağında bugün saat 13.00 sularında göçük meydana geldi. Göçük sırasında madende çalışan Musa Seven adlı bir madenci hayatını kaybetti. Patlamanın ardından madene giren arama kurtarma ekipleri madencinin cenazesine ulaştı. Cenaze Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Yaklaşık bir hafta önce yine Şırnak’ta başka bir maden ocağında yaşanan göçükte ikisi kardeş, üç madenci hayatını kaybetmişti. Güvenlik önlemi alınmadan faaliyet gösteren Şırnak madenlerinde son bir ay içerisinde toplam dört kez göçük yaşandı.

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