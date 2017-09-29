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Şırnak Kato Dağı'nda çatışma: 2 terörist öldürüldü

ŞIRNAK, (DHA) -  ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki Kato Dağı'nda eylem hazırlığında olduğu belirtilen 2 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda öldürüldü

29 Eylül 2017 14:08

ŞIRNAK, (DHA) -  ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap İlçesi\'ndeki Kato Dağı\'nda eylem hazırlığında olduğu belirtilen 2 PKK\'lı terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda öldürüldü.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde 27 Eylül\'den itibaren başlatılan operasyon esnasında eylem hazırlığı içerisinde olan bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sıcak temas sağlandığı belirtilerek, \"Çıkan çatışma neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş olup operasyonlar halen devam etmektedir\" denildi.
 

 
 

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