Şırnak Havalimanı'na, Şerafettin Elçi'nin ismi asıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ardından Şırnak Havalimanı'na geçen Aralık ayında vefat eden siyasetçi Şerafettin Elçi'nin ismi asıldı. Başbakan Erdoğan'ın Cuma günü açılışını yapmak için geleceği Şırnak'ın Cizre İlçesi BDP teşkilatı, Şerafettin Elçi ismine jestle karşılık vermek için yaklaşık 20 bin kişi ile Başbakan Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor.



Ramazan İmrağ'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta Bingöl Havalimanı'nı açılışı sırasında Şırnak'ın Cizre ile İdil İlçesi arasında yapılan Şırnak Havalimanı'na BDP desteğiyle Diyarbakır'dan Milletvekili seçilen ve 25 Aralık 2012 tarihinde Ankara'da vefat eden Şerafettin Elçi adının verileceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması ardından yaptırılan tesise bugün 'Şerafettin Elçi Havalimanı' yazısı asıldı.

Başbakan Erdoğan'ın Cuma günü açılışını yapacağı havalimanında son hazırlıkları sürüyor. Ankara'dan gelen bir heyet çalışmaları gözden geçirirken, Cizre İlçe Jandarma Komutanı Albay Hikmet Öz de havalimanında alınacak güvenlik önlemleri ile ilgili çalışma yaptı.

BDP'den karşılama jesti

Şırnak Havalimanı'na, BDP'nin desteğiyle Diyarbakır'dan milletvekili seçilen KADEP eski Genel Başkanı Şerafettin Elçi'nin adının verilmesine BDP'de bir jest ile karşılık vermeye hazırlanıyor. BDP Cizre İlçe Başkanı Mehmet Ata Bilen, Cuma günü havalimanı açılışı için Şırnak'a gelecek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere, 20 bin kişilik davetiye bastırdıklarını söyledi. Partilileri davetiye göndererek, açılışa katılmalarını isteyeceklerini belirten Bilen, "Bu süreç için çok iyi. Biz memnun oluyoruz. Parti olarak, bütün teşkilatımız olarak katılacağız. Hazırladığımız davetiyeleri halka dağıtacağız, halkı Başbakan Erdoğan'ı karşılamaya çağıracağız" dedi.