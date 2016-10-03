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Şırnak Cezaevi'ndeki yangında 1 kişi daha hayatını kaybetti!

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 oldu

03 Ekim 2016 22:50

Şırnak T Tipi Cezaevi'nde çıkan yangında yaralanan tutuklu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, cezaevinin çocuk koğuşunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaralanan ve Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan S.R.Ş., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şırnak T Tipi Cezaevi çocuk koğuşunda 28 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı hükümlü ve tutuklulardan 1'i müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, diğeri tedavi altına alınmıştı. Yangını söndürmeye çalışan 12 cezaevi görevlisi de yaralanmıştı.

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