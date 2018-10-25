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Yaşam

Şırnak-Beytüşşebap yolu ulaşıma kapandı

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açmak için çalışma başlatıldı

25 Ekim 2018 22:17

Şırnak-Beytüşşebap karayolu sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma kapandı. 

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Habur-2 mevkiinde, sabah  saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda dev kayaların yola düşmesi sonucu Şırnak-Beytüşşebap yolu ulaşıma kapandı. Yolun kapanması nedeniyle vatandaşlar ilçeye giriş-çıkış yapamazken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun açılması için çalışma başlatılan bölgede, güvenlik güçleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. 

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