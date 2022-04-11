Şırnak Barosu: Avukat Hakları Merkezi Başkanı Serkan Karakaş'ı öldürmeye teşebbüs eden şahıs tutuklandı

Şırnak Barosu, "Baromuz Avukat Hakları Merkezi Başkanı Av. Serkan Karakaş'ı öldürmeye teşebbüs eden şahıs Şırnak Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." açıklamasını yaptı.
Şırnak Barosu, avukat Serkan Karakaş’a otomobiliyle kasten çarptığı iddia edilen komiserin tutuklandığını duyurdu.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bir komiserin, Avukat Hakları Merkezi Başkanı Serkan Karakaş’a otomobiliyle kasten çarparak yaraladığı iddia edilmişti. Şırnak Barosu, komiserin tutuklandığını duyurdu.