Şırnak 2023 Vizyon Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı: Kadına şiddet uygulamaları yaşanıyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK 2023 Vizyon Çalıştayı\'nın sonuç bildirgesini açıklayan Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, \"Kadına karşı şiddet uygulamaları yaşanmaktadır. Kadınlar, miras paylaşımından mahrum bırakılmaktadır. Bu durum, istismara açık bir durum ortaya çıkarmaktadır\" dedi.

Şırnak Üniversitesi tarafından 12-13 Ekim tarihlerinde düzenlenen \'Şırnak 2023 Vizyon Çalıştayı\'nın sonuç bildirgesi, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve akademisyenlerin katıldığı basın toplantısıyla üniversitenin Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Baz tarafından açıklandı.

Şırnak\'ın acil olduğunu belirttiği sorunlarına dikkat çeken Baz, bunların güncel, aktüel ve genel sorunlarla algı sorunları olarak sıralanabileceğini söyledi. Güncel ve aktüel sorunlarda, konut ve barınma sorununun başta geldiğini dile getiren Baz, \"Evlerin yıkılması nedeniyle gerçekleşen göç ailelerin dağılması ve sosyal dokunun bozulması, Şırnak\'ın il kalması ve Cizre\'nin il olması, terör nedeniyle şehirde kısıtlı da olsa yatırımı olan iş adamlarının yatırımlarını başka şehirlere kaydırmaları ve var olan işsizliğin Türkiye ortalamasının üç katına çıkmış olması, dağılan sosyal yapı nedeniyle özellikle gençlerde kültürel, ahlaki ve dini anlamda yozlaşma ve problemlerin ortaya çıkmasına nedren olmuştur\" diye konuştu. Genel Sekreter Baz, çalıştayın sonuç bildirgesini bazı başlıklarla şöyle sıraladı:

EĞİTİM SORUNU

Şırnak\'ta eğitim oranı Türkiye ortalamasına yakın olmakla birlikte, eğitimin süreçleri ve niteliği konusunda, gençlerin terör örgütü tarafından eğitime yönelmelerinin psikolojik, sosyolojik ve fiziki anlamda engellemeleri olmuştur. Öğretmen sirkülasyonu yaşanmaktadır. Öğretmen yetersizliği, yaygın eğitimin yetersizliği, Öğrencileri ders çalışma ortamlarının azlığıda sorunların başında yer almaktadır.

\"Şırnak\'ta aile ortamında ve sosyal hayatta gençlerin çağın gereksinimlerine ve ülkenin geleceğinde yer ve rol almalarını sağlayabilecek rol model eksikliği ve bilinçlendirme azlığı yaşanmaktadır. Bu nedenle gençler kendi başlarına arayışlara girmek ve bir çoğu kültürel, bölgesel ve dini geleneklerle bağdaşmayan yapı ve yaşam tarzına kaymaktadır.

Kadınların eğitimin düzendeki düşüklük daha iyi bir rol model olmaları konusunda istekli olmalarına rağmen yöntem bilmemelerini doğurmaktadır. Kadına karşı şiddet uygulamaları yaşanmaktadır. Kadınlar miras paylaşımından mahrum bırakılmaktadır. Bu durum istismara açık bir durum ortaya çıkarmaktadır. Genç yaşta evlilik halen yoğun şekilde yaşanmaktadır.

Şırnak sahip olduğu genç nüfus ve sanayi yatırımlarının azlığı nedeniyle Türkiye ortalamasının üç katı yüzde 28 işsizlik oranına sahiptir. Bu sorun birçok sorunun tetikleyicisi konumundadır.

Şırnak üç ülkenin kavşağında bulunmasına ve dört il ile komşu olmasına rağmen bütün il ve ülkelere ulaşım yolları sorunludur ve Türkiye ortalamasının çok altında bir ağa sahiptir. Özellikle Van karayolu büyük önem arz etmektedir.\"

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Baz, son olarak Şırnak\'ta birçok yer altı ve yer üstü zenginliği olduğunu da belirterek, şunları söyledi:

\"Şırnak ili, başta güvenlik, terör, olumsuz algı, bozulan sosyal yapı gibi birbirine tetikleyen bir sorunlar yumağı gibi görüntüsüne ve algısına sahiptir. Bununla birlikte Şırnak ili, sahip olduğu insan kaynakları, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, coğrafi konumu ile çok yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel ve fırsatlar birbirini tetikleyecek küçük dokunuşlarla kısa sürede olumlu ve hızlı bir dönüşüme evirilmeye imkanına sahiptir.\"

FOTOĞRAFLI