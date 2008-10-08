Sirmen yeniden aday oluyor



Daha önce İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve CHP Kocaeli Milletvekilliği yapan Sefa Sirmen, yerel seçimlerde yeniden aday olabileceğini söyledi

AKP’nin kendisini en ciddi rakip olarak gördüğünü, bunun için de kendisini karalamaya çalıştığını anlatan Sirmen, özellikle Yuvacık Barajı konusunda haksız saldırılara uğradığını kaydetti. Halen CHP Kocaeli İl Başkanlığı görevini sürdüren Sirmen şöyle konuştu:



"Başbakan dahil herkes, sanki çok büyük paralara mal olmuş, çok yanlış bir projeymiş gibi Yuvacık'ı lanse etmeye çalıştılar. Bugün Ankara, İstanbul, İzmir’de musluktan akan suyun zehirli olduğu tartışılıyor. Türkiye’de musluktan içilebilir tek su burada. Yuvacık Barajı 860 milyon dolara yapılan proje. Bir anda 5 milyar dolarlar telaffuz edilerek sanki çok gereksiz, lüzumsuz, pahalı bir proje olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldı. Tamamen siyaset adına bizi lekelemek için yapılmış büyük bir kampanyaydı."



‘Herkes istiyor’



Sirmen, milletvekilliği günlerinden beri Kocaeli’ni gezdiğini, herkesin kendisinin yeniden başkan adayı olmasını istediğini öne sürerek, bu nedenle son seçimlerde milletvekili adayı olmadığını söyledi.



