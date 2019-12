Sirmen: Projenin takdimi farklı oldu

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sefa Sirmen, "CHP'nin kuran kursu açılımı"yla ilgili "İnandığım için bu projeyi gündeme getirdim ama projenin takdimi biraz farklı oldu, bu proje 'Her mahalleye kuran kursu' değil, kuran kursu da verilebilecek 'Her mahalleye mahalle evi' projesidir" dedi.



Sirmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından desteklenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.



Projeye tepkilerin, projenin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyleyen Sirmen, projenin, içinde muhtarlıkların da bulunacağı çok amaçlı "Mahalle Evi" projesi olduğunu dile getirdi. Sirmen, şunları söyledi:



"İnandığım için bu projeyi gündeme getirdim ama projenin takdimi biraz farklı oldu. Bu proje 'her mahalleye kuran kursu' değil, kuran kursu da verilebilecek 'her mahalleye mahalle evi' projesidir. Mahalle Evi'nde emeklilerimiz orada gazete, dergi, kitap okuyup, sohbet ederek vakit geçirebilecek. Öğrencilerimiz okul çıkışlarında etüt yapabilecek, ders çalışabilecek. Hazırlık kursları, dil kursları, bilgisayar kursları verilebilecek çok amaçlı bir mahalle evi olacak. Bunun içinde de yaz tatillerinde Kuran öğrenmek isteyenlere, anlamını bilmek isteyenlere müftülüklerle işbirliği yapılarak, onların tayin edeceği eğitmenlerce Kuran da öğretilebilecek."



Kuran kurslarının durumu



Kuran kursu konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını, suistimaller olabildiğini öne süren Sirmen, yatılı okullar adı altında açılan Kuran kurslarının farklı amaçlara hizmet edebildiğini savundu. Söz konusu Kuran kurslarında çocukların can güvenliği bulunmadığını da iddia eden Sirmen, geçen yıl Konya'da yatılı Kuran kursunun çökmesi sonucu 16 çocuğun yaşamını yitirdiğini anımsattı.



Sirmen, şöyle devam etti:

"Mahalle diplerinde, bodrum katlarda buna benzer pek çok faaliyet var ama maalesef göz ardı ediliyor, görmezlikten geliniyor. Bunları denetim altına almak, daha sağlıklı koşullarda hizmet verilmesini sağlamak belediyelerin görevidir. Biz olaya böyle baktığımız için bu projeyi seçim bildirgemize aldık. Şinasi Öktem ile birlikte bir canlı yayına katıldım. O da önce tepki göstermiş. Ben konuyu açıkladıktan, projeyi anlattıktan sonra 'bize böyle takdim edilmedi' dedi ve destek verdi. Mahalle evinde verilecek pek çok kursun içinde bir tanesi de Kuran kursu olacak, konu bundan ibaret."