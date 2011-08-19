-''Sırma gibi saçlar'' geçim kaynağı ADANA (A.A) - 19.08.2011 - Çeşitli nedenlerle uzun ve gür saçlara sahip olamayanlara hitap eden saç sektörü temsilcileri, köy köy gezerek genç kız, kadın hatta çocukların bile saçlarını satın alıyorlar. Bu saçlar, satıcısına gelir sağlarken, alıcısının da mutlu ediyor. Halk arasında bilinen ''kadının yakışığı saç'' sözünden de anlaşılacağı gibi uzun ve gür saçlar her kadının hayali. Ancak, gerek genetik faktörler gerekse bakım hatasından kaynaklanan çeşitli nedenlerle saçlarının uzamamasından yakınanlar için artık ''sırma gibi' saçlara sahip olmak çok zor değil. Gelişen teknoloji ile birlikte geçmişte ''naylon'' tabir edilen yapay saçlardan üretilen peruklar, yerini artık gerçek saçtan yapılanlara bırakıyor. Geçmişte olduğu gibi sadece peruk değil, ''çıt çıt'' ya da ''boncuk kaynak'' olarak takılan saçlar, saçları dökülen, uzamayan genç kız ya da kadınların kurtarıcısı oluyor. Son yıllarda özellikle genç kızlarda neredeyse takıntı haline gelen uzun saç isteği, saç sektörünün de büyümesine yol açıyor. Başta Hindistan olmak üzere Özbekistan ve Çin'den ithal edilen saçlar, piyasada büyük talep görüyor. Bunun yanı sıra ithal saçlara rağmen piyasada en fazla rağbeti Türk saçları görüyor. Bu nedenle, saç sektörü temsilcileri, köy köy gezerek genç kız, kadın, hatta çocukların bile uzun saçlarını satın alıyorlar. Genelde kırsal kesimde uzun ve gür saçlarını kesip satanlar aile bütçelerine katkı sunarak, satın alanlar ise hayallerindeki gibi saça kavuşarak mutlu oluyorlar. Onlar, hayal kurarak uzattıkları ve ayda sadece 2 santim uzayan saçlarını kilogramını 800 liradan peruk imalatçılarına veriyor. Gram hesabıyla satılan saçlar sahiplerine 200 TL ile 500 TL arasında para kazandırıyor. Hepsinin güzelim saçlarını kestirip satmak zorunda kalmalarının hikayeleri de farklı. Kimi, çocuğunu okutmak, kimisi de aile bütçesine katkı sağlamak için saçlarını kestirmeyi göze alıyor. Adana'da, saç sektöründe yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteren Mehmet Kasım Güneş, gerçek saçların kilo fiyatının 800 TL'den başlayıp, saç telinin kalınlığı ve uzunluğuna göre bin 500 TL'ye kadar çıktığını söyledi. -AB'den destek alan girişimci- Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin desteğiyle Güney Kore'den getirdiği 5 makine ile gerçek saçlardan peruk yapmaya başlayan girişimci Serdar Müra ise artan talebi karşılayabilmek için maaşla çalıştırdığı motosikletli elemanları ya da köydeki aracılar vasıtasıyla saç toplatıyor. Serdar Müra, Türkiye'nin birçok ilinden de aracılar vasıtasıyla köylerde saçlarını uzatanların saçlarını satın aldıklarını, özellikle Niğde'nin Hümmetli ve Değirmenci köylerinden oldukça fazla miktarda saç satın aldıklarını kaydetti. Müra, saçlara, bakımlı oluşları, tel kalınlıkları ve uzunluklarına göre fiyat biçtiklerini kaydetti. Sektörde, 1972'den beri faaliyet gösterdiklerini ve mesleği babasından öğrendiğini kaydeden Müra, ''Tüccarlar köylerden ihtiyaç yüzünden satan vatandaşlardan saçlarını alarak bizlere getiriyorlar. Zaten sentetik saçların imalatını şu anda Türkiye'de yapabilen üretici yok. Çünkü ham maddesi yok. Saçları ham olarak alıp burada kendimiz işliyoruz. Müşterinin isteğine, modeline göre şekillendiriyor ve renklendiriyoruz'' dedi. -Hepsinde ayrı hikaye- Müra, satın aldıkları her saçın sahibinin ayrı bir hikayesi olduğunu belirterek, ''Çocuğunu okutmak için çalışmak üzere KKTC'ye gideceğini ancak, yol parası bulamadığını söyleyen bir anne, belinden aşağı kadar uzanan saçlarını gelip bize kestirdi. Saçı keserken çok üzüldüm'' dedi. İstanbul Tarlabaşı dışında Türkiye'de sınırlı sayıda ilde peruk üretimi yapıldığını belirten Müra, dış görüntüsüne önem veren kadınların yanı sıra, doğuştan saçı olmayanlar, kemoterapi görenler ile saç dökülmesi sorunu yaşayanların da en önemli müşterileri olduğunu kaydetti. Müra, gerçek saçtan yapılan çıt çıt, boncuk kaynak ya da peruklarda canlı olmadığı için yağlanma oluşmadığını, çabuk kirlenmediğini, bu nedenle ayda bir kez yıkanmasının yeterli olduğunu, bu sayede 2-3 yıl kullanılabildiğini sözlerine ekledi.