Sırları ortaya saçıldı!

Şarkıcı Marilyn Monroe, 1962 yılında tam 36 yaşında hayata veda etti. Amerika Başkanı John F. Kennedy ile yaşadığı aşk yüzünden bu intihara her zaman şüpheli gözle bakıldı.



Dolaptaki sırlar



Monroe'nun ölümünün üzerinden 46 yıl geçti; ancak her yıl yeni sırlar ortaya çıktı. Son olarak Marilyn Monroe'nun yardımcısı Inez Melson'ın yıllardır sakladığı sırlar gün ışığına çıkmaya hazırlanıyor.



Fotoğrafçı Mark Anderson, Melson'da bulunan iki dolapta bulduğu evrakları ve çeşitli eşyaları Vanity Fair dergisi için derledi. İki dolap Monroe'nun, hayatı boyunca yazdığı tüm mektupları, çektiği telgrafları, finansal durumunu ve sırlarını barındıyor.