Şirketlerine yine TMSF el koydu Aksoy yeni çözüm arıyor

TMSF’nin gerekçesi ’protokole uyulmuyor’ şeklinde olurken, Erol Aksoy "Sağlık. A.Ş.’mi elimden almadıkları sürece çalışıp; didinip bir çözüm bulmaya çalışacağım" dedi.

EROL Aksoy Grubu şirketlerinin yönetimi yeniden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından devralındı. Aralarında Cine5, Kablonet, Show Radyo’nun da bulunduğu 36 şirketin yönetim ve denetimini yeniden TMSF üstlendi. Erol Aksoy ise şirketlerini yeniden geri alabilmenin peşinde...

Yürürlüğe girmedi

15 Mart 2001«de İktisat Bankası’na el koyan TMSF, ödeme konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Mayıs 2004’te Aksoy’un Avrupa-Amerika Holding’ine bağlı 37 şirketi ile Yeniköy’deki yalısına el koymuştu. Ancak daha sonra İktisat Bankası hâkim ortağı Erol Aksoy Grubu ile Fon arasında 9 Mayıs 2006 tarihinde bir protokol imzalanmıştı.

Buna göre Aksoy, İktisat Bankası’nın Fon’a devredildiği 15 Mart 2001 tarihinden 31 Ekim 2005 tarihine kadar birikmiş faizi ile toplam nakit 945.1 milyon dolar borç tutarını ve ayrıca üçüncü şahıs bağlantılı işlemlerden oluşacak nakdi anapara borcunu ilk 11 yıl ana para ve son yıl faizi olmak üzere 12 yılda ödemeyi kabul etmişti.

Ancak dün bir açıklama yapan TMSF, bu protokolün Aksoy Grubu’nun taksitleri ödememesi ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle yürürlüğe girmediğini duyurdu.

Satışa devam edilecek

Protokolün kamu alacaklarının tahsili açısından ileriye yönelik olarak bundan böyle ilave bir yarar sağlamayacağının anlaşıldığını belirten TMSF, bu nedenle Aksoy Grubu’na dâhil gerçek ve tüzel borçlular hakkında yasal takip işlemlerine, gruba ait şirketlerin satışına devam etmeye karar verdiğini açıkladı. Bu doğrultuda, protokol kapsamında Aksoy Grubu’na devredilmiş 36 şirketin (bir tanesi müflis durumda bulunduğu için hariç tutuldu) TMSF tarafından yeniden devir alındığı duyuruldu.

Sağlık A.Ş. bende

Bu gelişme üzerine bilgisine başvurduğumuz Erol Aksoy, grubundan doğan kamu alacağının ödenmesi için elinden geleni yaptığını belirtirken, şirketlerini geri alabilmek için TMSF ile görüşmelere devam edeceğini açıkladı. Aksoy, bu konuda şunları söyledi: "Çok şükür Allah’a ki sağlığım yerinde. Sağlık A.Ş. şirketimi elimden almadıkları sürece, çalışıp, didinip, bu işi bir çözüme kavuşturmaya çalışacağım."

Fon, Show TV’deki hissesine de el koymuştu

TMSF, bundan kısa bir süre önce de, Erol Aksoy’un Show TV’deki hisselerine el koymuştu. TMSF, Erol Aksoy Grubu’nun Fon’a olan borçlarının tahsilini teminen Show TV’nin yayın hakkı sahibi olan AKS Televizyon Reklâmcılık ve Filmcilik Sanayi’nin yüzde 17’sini Fon adına tescil ettirmiş, ayrıca AKS’a bir yönetim kurulu ile bir denetim kurulu üyesi atamıştı.