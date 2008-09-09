Şirket ve dernekler farklı yöneticiler aynı

Gıda üzerinden sahtekarlık



Bayka'dan net soru

Almanya’da Deniz Feneri Derneğinde yaşanan bağış skandalı davasında suçlanan dernek ve şirketlerin yöneticileri ile Türkiye’de bağlantılı oldukları belirlenen dernek ve şirket yöneticileri aynı kişilerden oluşuyor. Para trafiğini araştıran Alman savcı, Deniz Feneri’nin paralarının Türkiye’den gönderilen bazı naylon faturalarla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış gibi gösterildiğini söyledi. Alman savcı, 140 tonluk yardım malzemesiyle ilgili bir şirket tarafından düzenlenen makbuzda Eminönü’ndeki Süleymaniye Mahallesi muhtarının mührününün bulunmasına anlam verilemediğini bildirdi. Savcı, bir muhtarlığın, içinde 10 ton beyaz peyniri nasıl stoklamış olabileceğine anlam veremedi.Deniz Feneri davasının Frankfurt’taki duruşması bugün başlıyor. Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının iddianamesinde yer alan Almanya’daki Deniz Feneri Derneği ile Türkiye’deki Deniz Feneri Derneği’nin ilişkili olduğu çok sayıda şirketin kurucu, ortak ve yöneticilerinin aynı kişiler olduğu belirlendi. Soruşturma konusu tarihlerde, ismi aynı şirketlerde görülen kişilerin başında RTÜK Başkanı Zahid Akman, Almanya’daki Deniz Feneri’nin kurucusu Mehmet Gürhan, Türkiye’deki Beyaz Holding’in yöneticisi Zekeriya Karaman ile Mustafa Çelik ve İsmail Karahan isimleri geliyor.İddianameye göre sanık Firdevsi Ermiş, Almanya Deniz Feneri’nin topladığı yaklaşık 41.3 milyon avronun sadece yüzde 40’ının ihtiyacı bulunanlara ulaştırıldığını, yüzde 60 kadarının ise şirketlere ‘sarkıtıldığını’ itiraf etti.Almanya’da kuryelerle Türkiye’ye götürülen paraların tümünün, Zekeriya Karaman’a teslim edildiği belirtildi. İddianamede Almanya Deniz Feneri’nin resmi muhasebesine göre 2002’den 16 Nisan 2007 tarihine kadarki zaman diliminde Türkiye’de dağıtılacağı iddiasıyla 13 milyon 181 bin avro, üzerinde ‘teslim alındı’ yazan ve hiç bir resmi geçerliliği olmayan belgelere dayanarak kuryeler aracılığıyla götürüldü. Savcı, dernek ve şirketlerde ele geçirilen resmi kayıtlardaki dokümantasyon zincirinin, paranın kuryelere teslim edilmesiyle kesildiğini vurguladı.İddianamede bazı şirketlerden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giyecek ve yiyecek malzemeleri alındığına ilişkin faturaların sahte olduğu belirtildi. 2004 ila 2007 yılları arasında Anadolu Tekstil Turizm Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketinden Deniz Feneri e.V.’ye 1 milyon 229 bin avroluk fatura kesildiği kaydedilen iddianameye göre, tekstil eşyalarının önce Türkiye’den Almanya’ya getirilmesi ve Almanya’dan tekrar Türkiye veya başka ülkelere gönderilmesinin mantıki olmadığı vurgulandı. Benzer bir tespit 329 ton eşya alınmış gibi gösterilen Martemsan/Birlik Tekstil firmaları için yapıldı. Farklı kentlerde faaliyet gösteren bu iki şirketin faturalarının aynı daktilodan çıkmasının dikkat çekici olduğu kaydedildi.Martemsan şirketinden bir defasında 140 ton yiyecek maddesi alınmış gösterildiği, bunun 10 tonunun da bozulabilen ve soğuk hava depolarında nakliyatı gerektiren beyaz peynir olduğu belirtilen iddianamede, ilginç bir ayrıntıya da dikkat çekildi. Savcı, İstanbul Eminönü’ndeki Süleymaniye Mahallesi Muhtarı Cuma Karadağ’ın mühürünün Martemsan firmasının makbuzlarının arkasında yeralmasının nedeninin bir türlü anlaşılamadığını belirtti.İddianamede, “Bu (muhtarın mührü), bir nevi ’Teslim alındı belgesi’ olsaydı, teslim edilen gıda maddeleri için olurdu ve konşimentoya geçirilirdi. Bir muhtarın bu kadar gıda maddesini, hele 10 ton bozulabilir ve soğuk hava deposunda bekletilmesi gerekli olan beyaz peyniri sipariş etmiş olabileceği olası düşünülmemekte” denildi. İddianamede, Zahid Akman’ın ortak olarak göründüğü Aktif Barter şirketinin yine tekstil ürünü satmış gibi Deniz Feneri e.V.’ye kestiği fatura ile Anadolu Tekstil firmasının kestiği faturadaki faks numaralarının aynı olduğu kaydedildi. .Bu arada Türkiye Deniz Feneri Derneği’nin kurucusu ve televizyon programının sunucusu Uğur Arslan, Almanya Deniz Feneri’nin, o ülkeden Türkiye’deki derneğe yasal olarak para gönderemediği için kurulduğunu söyledi.Deniz Feneri iddianamesinde adı geçen Almanya ve Türkiye’deki şirketlerdeki ortak ve yönetici görünen kişiler şöyle:Deniz Feneri e. V.: (Kuruluş 1999) Kurucu ve Eski Başkan: Mehmet GürhanWeiss (Beyaz) Gmbh: (Kuruluş 2003) Mehmet Gürhan, Mehmet Balıkçı, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Zahid Akman (Akman 8.12.2005’te ayrıldı)Euro 7 Gmbh (Avrupa Kanal 7 televizyonu): (Kuruluş 2004) Zekeriya Karaman, Mehmet Gürhan, Mustafa Çelik, İsmail Karahan, Zahid Akman (Akman 8.12.2005’te ayrıldı)Atlas Media Gmbh: Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mehmet Gürhan, Zahid Akman (Akman 4.10. 2005’te ayrıldı)Yeni Şafak Europa Gmbh: (Kuruluş 2003) Firdevsi Ermiş, Mehmet Gürhan, Mehmet Balıkçı, Zahid Akman (Akman RTÜK Başkanlığına seçildikten bir yıl sonra, 24.8.2006’da ayrıldı)Deniz Feneri Derneği: (Kuruluş 1998) Kurucular Uğur Arslan, Nurettin Karataş, Nurettin Ertemel, Mahmut Sarıçiçek, Turgut Durmuş, Engin Yılmaz, Mustafa YılmazBeyaz Holding (Beyaz İletişim A.Ş.): (Kuruluş 1998) Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik, İsmail Karahan, Mehmet Gürhan, Zahid Akman (Akman 21.7.2005’te ayrıldı)Yeni Dünya İletişim A.Ş. (Kanal 7): (Kuruluş 1993) Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa ÇelikAktif Barter: (Kuruluş 2001) Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik, İsmail Karahan, Zahid Akman (Akman 22.7.2005’te ayrıldı)