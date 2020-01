-Şirket kaptanı suçladı ROMA (A.A) - 16.01.2012 - İtalya'nın batısındaki Toscana Bölgesi sınırları dahilindeki Giglio adası açıklarında Cuma akşamı kaza yapan ''Costa Concordia'' sahibi olan ''Costa Crociere'' şirketinin yönetim kurulu başkanı Pier Luigi Foschi, kazanın kaptanın hatasından kaynaklandığını söyledi. ''Costa Crociere'' gemicilik şirketinin yönetim kurulu başkanı Pier Luigi Foschi, şirketin Cenova kentindeki merkezinde düzenlediği toplantıyla, ''Costa Concordia''nın yaptığı kazanın ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. Şirketinin yaşanılanlardan etkilenmemesinin sözkonusu olamayacağını belirten Foschi, kendileri için çok zor bir dönemin başladığını ifade ederken, toplantı sırasında zaman zaman konuşmakta güçlük çektiği görüldü. "Kaptan hatalar yaptı" diyerek, kruvaziyerin kaptanı Francesco Schettino'yu suçlayan başkan Foschi, kaptanın yaptığı karaya yakın geçiş hareketi konusunda yetkisiz olduğunu, şirketlerinin böyle bir manevradan haberdar olmadığını savundu. Foschi, kaptan Francesco Schettino'nun uyulması gereken sürece saygılı davranmadığını ifade ederek, "Şirketimizin belirli ve yazılı kurallarına uymamıştır" diye konuştu. Büyük bir trajedi ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Pier Luigi Foschi, gemi kaptanı Schettino'nun, 2002 yılından bu yana şirketleri için çalıştığını, 2006 yılından bu yana kaptan olarak görev yaptığını ve kaptanlık yapabilmesi için her türlü belgesinin tam olduğunu ancak "insandan kaynaklanan bir hata" nedeniyle bu trajedinin yaşandığını, bunu inkar edemeyeceklerini kaydetti. Gemide görev yapan mürettebatın, tahliye işlemleri sırasındaki yardımları nedeniyle her birinin birer kahraman olduğunu dile getiren Foschi, "Eğik bir durumdaki gemiden iki saat içinde 4 bin kişiyi tahliye etmek kolay iş değil" ifadelerini kullandı. Pier Luigi Foschi, tüm yolcularının ve mürettebatın evlerine sağ salim dönene dek, şirketlerinin teyakkuz halinde olacağını bildirdi. Çevre Bakanı Corrado Clini'nin geminin yakıt tankındaki yakıt doğaya yayılması durumunda ikinci bir felaket yaşanabileceği konusunda uyarıları hatırlatılan Foschi, "Çevreye saygı duyuyorum. Yapılacaklar konusunda bakan ve bakanlıkla görüşmeye hazırız" dedi. Foschi, kruvaziyerin 17 ayrı yakıt tankında yaklaşık 500 bin galon yakıt olduğunu, şu an için herhangi bir sızıntı sinyali olmadığını açıkladı. Foschi geminin kara kutusuna da henüz ulaşılmadığını aktardı. Öte yandan, ''Costa Concordia'' gemisinin kaza yaptığı Giglio adası çevresinde hava koşullarının kötüleşmesi ve geminin yerinden hareket etmeye başlaması nedeniyle, kayıp 16 kişinin arama-kurtarma faaliyetlerine ara verildi.