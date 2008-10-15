Sirke benzetti!



İngiltere Milli Futbol Takımı'nın defans oyuncusu Rio Ferdinand, ''Milli Takım, teknik direktör Fabio Capello'dan önce sirkten farksızdı'' dedi.



Manchester Unitedlı Ferdinand, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, Ocak ayında İngiltere Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirilen İtalyan Capello'dan önce, milli takım oyuncularının özel hayatlarının, işlerinin önüne geçtiğini öne sürdü.



''Eşlerimiz ve kız arkadaşlarımızla öne çıkıyorduk'' diyen Ferdinand, durumlarının bir tiyatroyu andırdığını ve futbolun ikinci planda kaldığını iddia etti.



19. Dünya Kupası elemelerinde Belarus ile yapılacak maçta, takımın kaptanlığını yapacak savunma oyuncusunun iddiaları, eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson'un, 2006 Dünya Kupası'nda oyuncuların eşleri ve kız arkadaşlarıyla aynı otelde kalmasına izin vermesini hatırlattı.



Ferdinand, Eriksson'un bu kararıyla ilgili olarak, ''Otelde ailelerimizle kalırken, etraf paparazzi kaynıyordu. Ortam sirk gibiydi'' diye konuştu.



Capello'nun takımın başına gelmesiyle oyuncuların eski özgürlüğünün kalmadığını belirten İngiliz futbolcu, İtalyan teknik adamın, oyuncuların aileleri ve arkadaşlarıyla aynı otelde kalmalarını yasakladığını söyledi.



Ferdinand, Capello'nun bu tavrını, ''Katı, ancak oldukça profesyonel bir rejim'' ve ''Sonuca odaklı'' olarak tanımlarken, ''Capello'yu sahada ve basın toplantılarında görüyorsunuz. Kazanmaya odaklı bir mentaliteye sahip'' dedi.



