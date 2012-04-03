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Yaşam

Sirk görevlisi filin altında kaldı

İrlanda'nın Cork kentinde filin altında kalarak ağır yaralanan sirk çalışanı Justine Munez hastaneye kaldırıldı

03 Nisan 2012 02:15

 

İrlanda'nın Cork kentinde filin altında kalarak ağır yaralanan sirk çalışanı Justine Munez hastaneye kaldırıldı.

Blackpool'daki Courtney Brothers Sirki'nde temizlik yaparken filin üzerine düşmesi sonucu kaburgaları ve akciğerleri zarar gören Justine Munez'in hafta sonu kaldırıldığı Cork Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. 
 
Sirk yöneticisi Wayne Courtney, Munez'in yanlış zamanda, yanlış yerde durduğunu belirterek, talihsiz bir kaza olarak nitelendirdiği olayın fillerin itişmesi sonucu meydana geldiğini ileri sürdü. 
 
Hayvan hakları savunucuları, vahşi hayvanların sirklere alınmasının hayvanlar için olduğu kadar insanlar için de olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkati çekerek, hükümete bu konuda yasal tedbir alması çağrısında bulundu. 

 

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