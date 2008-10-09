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Bilim / Teknoloji

SİRİUS'tan yeni UFO iddiası

SİRİUS Uzay Bilimleri Merkezi Başkanı, Kumburgaz’daki bir site bekçisinin çektiği UFO görüntülerinin TÜBİTAK tarafından da kabul edildiğini ileri sürdü

09 Ekim 2008 03:00

SİRİUS Uzay Bilimleri Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan, Kumburgaz’daki bir site bekçisinin UFO görüntüleri çektiğini belirterek, “Dünyayı sarsacak bu görüntüleri yabancı kanallar flaş gelişme olarak vermeli” dedi

Akdoğan dün düzenlediği basın toplantısında, yoğun gündem nedeniyle görüntüleri paylaşmak için bir süre beklediklerini anlattı.

Bir sitenin bekçiliğini yapan Yalçın Yaman’ın geçen yıl video kamerayla çektiği görüntülerin TÜBİTAK tarafından kabul edildiğini ileri süren Akdoğan, “Görüntüler, Mayıs-Eylül 2008 tarihleri arası değişik zamanlarda filme alındı. Bunlar dünyada çekilmiş en yakın ve en önemli görüntüler olma özelliği taşıyor” dedi.

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