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Şirinler ve Sünger Bob artık Kürtçe de konuşuyor, ilk Kürtçe çocuk kanalı yayında

Diyarbakır'da hazırlıkları tamamlanan ilk Kürtçe çocuk kanalı yayına başladı

26 Mart 2015 08:50

Türkiye’nin ilk özel Kürtçe çocuk kanalı ‘Zarok (Çocuk) TV’, Diyarbakır’da 21 Mart Nevruz Bayramı ile birlikte yayın hayatına başladı. Türksat’tan 24 saat yayın yapan çocuk kanalı sayesinde çocuklar artık dünyaca ünlü çizgi film karakterlerini Kürtçe izleyecek. 

Türkiye’nin ilk özel Kürtçe kanallarından biri olan Denge TV’nin sahibi Behçet Sevim tarafından açılan kanalda, çizgi filmlerin dublajları ise profesyonel tiyatrocular tarafından gerçekleştiriliyor.

Kürtçe’nin Kurmanci, Zazaki ve Sorani lehçelerinde yayın yapan kanalda, çizgi filmlerin yanı sıra programlar da yer alıyor.  

Zarok TV Yayın Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Şirinler, Sünger Bob, Gumball, Adventure Time başta olmak üzere birçok çizgi diziyi Kürt çocukların da Kırmancki (Zazaki) ve Kurmanci dublajlarıyla izleyebilme imkanını sunuyor” denildi.

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