“Şirinler” beyazperdeye transfer oluyor

Animasyonun film haklarını satın alan Sony Pictures, filmin senaryosunu yazması için "Shrek" adlı gişe rekortmeni yapımın senaristleri David Stim ve David Weiss'a teklif götürdü.

Sinema sektörü yayın organı Variety'nin haberine göre, animasyonun film haklarını yapımcı Jordan Kerner aracılığıyla Lafig Belgium'dan elde eden Sony şirketi, "Şirinler"in beyazperde versiyonuyla ilgili çalışmalar konusunda kolları sıvadı.

Gişe rekortmeni animasyon "Shrek"in ikinci ve üçüncüsünün senaryolarını yazan David Stim ile David Weiss'e teklif götüren şirket, ünlü senaristlerle görüşme masasına oturdu.

"Şirinler"in film haklarını 2002 yılında elde eden ve animasyonu "Shrek" adlı filmde de uygulanan "3-D CGI" tekniğiyle çekmeyi düşünen Kerner, finansman ve uluslararası dağıtım konusunda Columbia Pictures ve Sony Pictures Animation ile bir araya geldi.

Kerner, Belçikalı çizer Pierre Culliford tarafından yaratılan ve Hanna-Barbera tarafından 1980'li yıllarda ekrana gelen "Şirinler" ile ilgili Sony şirketinden Michael Lynton ile görüştüğünü söyledi.

Lynton'ın çizgi filmi bir başka animasyon tekniği olan "live-action/CG" formunda çekilmesini önerdiğini aktaran Kerner, yapımın seri haline getirilmesinin de ihtimal dahilinde bulunduğunu ifade etti.

Columbia Şirketinin Başkan Yardımcısı Doug Belgrad, Şirinler'in en iyi bilinen ve çizgi film dünyasının en sevilen karakterlerine sahip olduğunu belirtti. Belgrad, yapımla ilgili duydukları heyecanı da, "Şirin Baba'nın, Şirine'nin ve diğer tüm şirinlerin yeni jenerasyonunu sunmaya hazırlanıyoruz ve bu konuda heyecanlıyız" diye özetledi.