Şirinler artık Kürtçe de konuşacak; ilk Kürtçe çocuk kanalı Newroz'da yayında

Diyarbakır'da yayın yapan ve hazırlıkları uzun süredir devam eden ilk Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV, 21 Mart'ta Nevruz'da Kürtçenin Kurmanci, Kırmancki (Zazaki) ve Sorani lehçelerinde yayına başlayacak.

Diyarbakır’da hazırlıkları uzun süredir devam eden Zarok TV, 21 Mart Newroz'da yayına başlayacak.

Kanal, Kürtçenin Kurmanci, Kırmancki (Zazaki) ve Sorani lehçelerinde izleyicilerle buluşacak.

Zarok TV Yayın Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Şirinler, Sünger Bob, Gumball, Adventure Time başta olmak üzere birçok çizgi diziyi Kürt çocukların da Kırmancki (Zazaki) ve Kurmanci dublajlarıyla izleyebilme imkanını sunuyor” denildi.

İMC'de yayımlanan habere göe, açıklamada, aynı zamanda televizyon bünyesinde hazırlanan programlardan ‘Zarokistan’la çocukların kendi yaşadıkları bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini tanırken ‘Dora Te’ ile coğrafyadan tarihe, felsefeye kadar merak ettikleri konularda yine kendi yaşıtlarının bilgileriyle eğlenirken öğrenecekleri belirtildi.

Çocukların ‘Hunerên Destan’ programı ile sınıf ortamında kendi yaptıkları el işi ürünlerini nasıl yaptıklarını ekranları başında kendilerini izleyen arkadaşlarına da anlatacakları ifade edildi.

Açıklamada, yapılan yayınlarla Kırmanckinin (Zazaki) yeniden canlanmasında ve gelişmesinde rol oynanacağına değinildi.

Türksat’tan yayın yapacak olan Zarok TV’nin frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 12605

Polarizasyon: Vertical,

Sembol: 27500