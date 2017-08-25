Siri'nin sesi değişiyor

Apple, iOS 11’in gelmesine yakın olabilecek yeniliklerden daha çok bahsetmeye başladı.

Yeni değişiklikler ile kullanıcılarını şaşırtmaya odaklı Apple, şimdi de sesli asistan Siri’nin sesini daha doğal hale getirmeye çalıştıklarını duyurdu.

Ontrava'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde bir araştırma makalesi yayımlayarak Siri’nin sesi üzerinde çalıştıklarını duyuran teknoloji devi, Siri’nin robotik sesinin değişeceğini bildirdi. Epey uğraştırıcı bir değişiklik olacak bu çalışma ise Apple’ı uğraştırıyor. Ses ekibi bu konuda çalışmalarına son hızda devam ederken doğal bir ses yakalamak uğruna ses tonlamalarını bölmek ve ardından yeniden birleşimini sağlamak ise kolay bir çalışma değil.

Yayımlanan makalede bildirilen açıklamaya göre Apple mühendisleri, yeni Siri için tam 2 milyon parçaya yakın yeni sesleri ile toplam uzunluğu 20 saatlik bir kayıt ile gerçekleştirdi.

2015 yılında çıkan iOS 9 Siri’sine oranla daha çok tonlamaya sahip bu Siri, daha doğal ve başarılı bir asistan olmak için geliştirilmeye devam edecek. Sesli asistanların gün geçtikçe artması doğrultusunda Siri’ye daha da çok önem veren Apple, bu gidişle en iyi asistan bayrağını kimseye kaptırmayacak gibi görünüyor.