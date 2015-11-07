Şirinevler'de metrobüs yolunda kaza; 5 yaralı

İstanbul Sefaköy mevkiinde bir otomobil metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Çok sayıda yaralının olduğu kaza nedeniyle Sefaköy mevkiinde yoğun trafik oluştu.

D-100 Karayolu Sefaköy mevkii, Ankara İstikametine ilerleyen bir otomobil, bariyerleri aşarak metrobüs yoluna girdi.

Otomobil, bir metrobüs ile kafa kafa çarpıştı. Hızlı olduğu belirtilen araç ardından da savrularak Ankara istikametinde ilerleyen diğer araçlara çarptı. Kazada metrobüs sürücüsü ve bir yolcu ile, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Metrobüsün ön kısmı çarpmanın şiddetiyle büyük hasar aldı. 5 kişinin yaralandığı kazada metrobüs ile birlikte 5 araç hasar gördü. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.