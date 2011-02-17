Şirince'de yıkım ertelendi

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Erteleme ardından Selçuk Kaymakamlığı’nda toplantı yapılırken karar 22 binası hakkında yıkım kararı verilen Sevan Nişanyan, Matematik Köyü kurucusu Ali Nesin ve köylüler tarafından ’sevindirici’ olarak nitelendirildi.Radikal'den Turan Gültekin ve Veysel Erol imzalı habere göre, yıkım kararlarıyla gündeme gelen İzmir’in Selçuk İlçesi’ne bağlı turistik köy Şirince’de dün akşam saatlerinde verilen erteleme kararı ardından bu sabah saatlerinde Selçuk Kaymakamlığı’nda Kaymakam Aziz İnci başkanlığında İzmir İl Özel İdaresi yetkilileri, Köy Muhtarı Levent Apak ve ilçede bulunan kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantı yapıldı. Basına kapalı yaklaşık 1.5 saat süren toplantı ardından Kaymakam İnci ve Muhtar Apak açıklama yapmaktan kaçındı. Dün akşam saatlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen ve yıkımın ertelenmesine neden olan yazının içeriği incelendi. Yazının içeriğinde halen Danıştay’da temyiz aşamasında bulunan Şirince’nin koruma amaçlı imar planına karşı açılmış davanın sonucunun beklenmesi, bu süre içerisinde yıkımına karar verilen mevcut binaların yeni hazırlanacak koruma amaçlı imar planına uygun hale getirilmesi için çalışma yapılması, köylülerin mağduriyetinin önlenmesi gibi konulara yer verildiği belirtildi.Yurdun çeşitli yerlerinden kendi imkanlarıyla Sevan Nişanyan ve Ali Nesin’in yardım çağrılarını dikkate alarak Şirince’ye pek çok gönüllü gelirken Ankara’nın devreye girmesiyle ertelenen yıkım Şirince’de "umut verici, sevindirici" olarak karşılandı. Evleri tamamen yıkılacak olan köylüler Mustafa Uygur ve Sezgin Songun, "Bize ’Evlerinizi kendiniz yıkın böylece yıkım parası ödemeyin’ dediler. İyi ki yıkmamışız, yoksa kış gününde sokakta kalacaktık, yıkım da ertelendi, mutluyuz, ama kalıcı çözümün mutlaka bulunması gerekiyor" diye konuştular.Bürokrasiyi ’Bombaya’ benzeten Matematik Köyü’nün kurucusu Prof.Dr. Ali Nesin, birisinin bu bombanın pimini çekip bıraktığını belirtirken "Yazım sayesinde felaketin, aptallığın farkına vardılar ve durdurdular. Muhalefeti- iktidarı bu sorunun çözümü için birbirine girdi, 12 saat boyunca Ankara’nın gündemi Şirince oldu. Bakanlar, CHP milletvekilleri devreye girdi. CHP genel başkan yardımcılarından biri beni aradı, çözüm arandı. Yıkım hem bizim hem de devlet için felaket olacaktı" dedi. Şirince’nin imar planının 27 yıldır hazırlanamadığını dile getiren Nesin, "Zaten yıkımın gerçekleşmesi de siyasi bir karardı. Burada halk basit bir onarımını bile yapamazken yıllarca izin için bekliyor. İnsanlar buraya çok katlı bina yapmıyor, kendi arazilerine köyün dokusuna uygun binalar yapıyorlar, bu tür konulara yerel olarak çözüm bulunmalı. Devlet, vatandaş için var, bunu bilip vatandaşına yaklaşmalı, korkutmamalı onlara güvenmeli" diye konuştu.Ali Nesin, gazetecilerin yıkım konusunda kendi soyadı ya da Sevan Nişanyan’ın soyadı ile ilgili bir çekincesi bulunup bulunmadığı konusundaki soruları üzerine imar izni olmayan yerlere sağlık, eğitim ve güvenlik için izin verilebildiği halde, eğitim yeri konusunda kendisine olumsuz yanıt verildiğini söyledi. Nesin, "Çünkü izin verecek bürokrat benim soyadımdan korkarak ’Ya üzerimdeki bu kişiyi sevmiyorsa, niçin Nesin Vakfı’na, Ermeni’ye izin vereyim’ deyip reddediyor. Bu yüzden köylüye neredeyse istemediği halde verilen krediyi bana vermediler. Ben ve Nişanyan Müslüman olarak bilinmiyoruz. Peki "Ben Müslümanım’ diyenlerin gerçek Müslüman olduğunu nasıl ispat edersiniz?" diye konuştu.Yıkım kararı üzerine her kesime yardım çağrısında bulunan Sevan Nişanyan, bugün yapılması planlanan yıkımın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın devreye girmesi üzerine ertelendiğini bildirirken, "Bürokratik çözüm bulunmasına yardımcı olmamı talep ettiler. 12 yıldır bu kabusla iç içeyiz. Çalmadığımız kapı, aşındırmadığımız merdiven kalmadı. Karanlık ve çirkin bir duvar ile karşı karşıyayız. Nasıl aşacağız hiçbir fikrim yok. 20 yılda bir planı hazırlayamadılar. Ortaya çıkan zaten bir kepazelikti. Köyü koruma değil, adeta yıkım planı. Ucube bir plandı" dedi.Nişanyan, sorunun çözümü için yeni bir anlayış gerektiğini, karşılarındakilerin ’Adam gibi’ davranıp, yaklaşması halinde kendilerinin de saygı duyacaklarını anlatırken, "Bizi hiçe sayarlarsa kibirle yaklaşıp, ’Yasalara karşı koymuşsun ezerim seni’ derlerse biz de ’Gel de ez bakalım’ deriz. Yeni bir yaklaşım yeni bir anlayış şart. Gerekirse teknik açıdan da yardımcı olmaya hazırız" diye konuştu.Nişanyan kendilerine bu süreçte birçok sivil toplum örgütünün destek olduğunu belirterek, "Mazlum-Der, EDP, Genç Siviller destek oldular. AK Parti örgütü sevgi ve yardım için birçok kez aradı. Çok büyük anlayış gördük. Ellerinden bir şey gelmese de en azından yanımızda olduklarını hissettirdiler ama CHP’den nefret ve kin gördük. Sadece düşmanlık gördük. Bu acıklı bir durum. Münferit olarak parti içinden birkaç kişi aksi yönde konuştu, ancak kurumsal olarak azınlık söylemleri ile sadece alçakça bir tavır var" dedi.