Sir'den geçip 'yar'e varıyor



Sir Alex Ferguson için ‘İhtiyar’ benzetmesini kullanan Carlos Tevez, İskoç teknik adamın değerini düşürdüğünü iddia etti. Bu arada Real Madrid kulübünden yapılan açıklama, Teevz'in sezon sonu İspanya'ya transfer olma ihtimalini arttırıyor



Arjantinli yıldız şu an için Manchester’dan ayrılıp, ayrılmama arasında kalmış durumda. Büyük maçlarda fazla forma şansı bulamayan Tevez, menajeri tarafından sevilmediğini düşünüyor.



Bu konuda konuşan Maradona şunları söyledi: "Tevez ile telefonda konuştuk. Bana söylediği ilk şey, ‘Bu ihtiyar beni sevmiyor ve değerimi düşürüyor’ oldu. Ama Arjantin’e döndüğü zaman ben onu kendine getiririm. Tevez, hızlı ve golcü bir oyuncu. Ona milli takımda yer vereceğim."



Bu arada Ferguson, Kia Joorabchian’ın sahip olduğu Tevez’i kiralık olarak kadrosunda tutmak istiyor. Hatta United kulübünün bu oyuncu için teklif yaptığını da belirten İskoç çalıştırıcı, İranlı iş adamının bunu kabul etmediğini söyledi.



Dün bir açıklama yapan Joorabchian, Tevez’in Manchester United’taki geleceğinin tehlikede olduğunu fakat henüz kendisi için başka bir teklif almadığını belirtti.



Talksport’a konuşan İranlı iş adamı, “Şampiyonlar Ligi sona erdikten sonra Carlos, geleceği hakkında bir karar vericek” dedi.



Öte yandan Arjantinli futbolcunun Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki haberlere bir yenisi dah eklendi. Real Madrid’in sportif direktörü Predrag Mijatovic, geçtiğimiz aylarda Manchester United’ın golcü ismi için görüştüklerini doğruladı.



Carlos Tevez’in bu sezon sonunda Manchester’dan ayrılması bekleniyor. Arjantinli golcü için en güçlü seçenek ise İspanyol başkenti gibi görünüyordu.