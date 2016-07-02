Sırbistan'da kafe baskını; 5 ölü 20 yaralı

Sırbistan'ın kuzey doğusundaki bir kasabada bir kafeye baskın yapan bir silahlı saldırgan beş kişiyi öldürdü 20 kişiyi de yaraladı.

Polis, Zrenjanin kenti yakınında gerçekleşen saldırıda silahlı kişinin rasgele müşterilere ateş etmeden önce eşini ve bir başka kadını öldürdüğünü açıkladı.

Polis silahlı erkeğin saldırıyı hangi saiklerle işlediğini tespit etmeye çalışıyor.

Şüpheler saldırganın kıskançlık nedeniyle cinayetleri işlemiş olabileceği üzerinde yoğunlaşıyor.

Yaralananlar arasında üç çocuk da bulunuyor.

Sırp televizyonlarına konuşan bir görgü tanığı, saldırganın kafeye geldikten sonra eşini bir grup arkadaşıyla görünce ateş açmaya başladığını söyledi.

Sırp İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç, müşterilerin bir süre sonra saldırganın elinden silahını alabildiklerini açıkladı.