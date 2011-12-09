-Sırbistan'a aday ülke statüsü ertelendi BRÜKSEL (A.A) - 09.12.2011 - AB devlet ve hükümet başkanları, aday ülkelik statüsü bekleyen Sırbistan hakkındaki kararı Mart zirvesine erteledi. AB zirvesi kararlarında, Sırbistan'dan Kosova'yla diyaloğu iyi niyetle sürdürmesi ve sınır geçişleriyle ilgili anlaşmayı uygulamaya devam etmesi istendi. Bu arada AB liderleri, müzakerelere başlamak için tarih bekleyen Karadağ'a Haziran 2012 randevusunu verdi. AB zirvesi Podgorica yönetiminden özellikle yolsuzluk ve örgütlü suçlarla mücadelesini sürdürmesini istedi.