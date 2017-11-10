Sırbistan, Türk Lirası'nı döviz piyasasına dahil edecek

Sırbistan Merkez Bankası, yerel döviz piyasasında işlem gören yabancı paralar arasına Türk Lirası'nı dahil edeceğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, "Türk Lirası, bankalarda işlem gören yabancı para birimleri arasında yer alacaktır. Bankalararası döviz piyasasında merkez bankası tarafından alımı ve satışı yapılabilecektir" denildi.

Sırbistan Merkez Bankası, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri listesinde TRY ve 949 kodlarıyla 1 Aralık tarihinden itibaren işleme gireceğini belirtti.

Türkiye ve Sırbistan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Belgrad'a yaptığı ziyaret sırasında yatırım ve ticaret gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeye karar vermişlerdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 800 milyon dolar civarında.