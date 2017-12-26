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Sırbistan, PAK yöneticisi Ayaz'ı Türkiye’ye iade etti

BM İşkenceyi Önleme Komitesi, eski PAK il yöneticisi Ayaz'ın iade edilmemesini talep eden tavsiye kararı çıkarmıştı

26 Aralık 2017 21:22

Sırbistan, sığınma başvurusunda bulunan Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Muş eski il başkanı Cevdet Ayaz'ı, Türkiye’ye iade etti. Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceyi Önleme Komitesi Ayaz'ın iade edilmemesini talep eden bir tavsiye kararı çıkarmıştı.

 "Anayasal düzeni bozmağa teşebbüs etmekle" suçlanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenenen Cevdet Ayaz’ın, 2017'nin başından Türkiye'den Sırbistan'a kaçarak sığınma başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Sırbistan Adalet Bakanı Nela Kuburoviç’in, mahkemenin verdiği karar doğrultusunda hareket ederek Ayaz'ın Türkiye'ye dün iade edildiği belirtildi.  Ayaz'ın yaklaşık bir aydır  Sırbistan'da gözaltında bulunduğu kaydedildi.

BM İşkenceyi Önleme Komitesi 18 Aralık’ta Belgrad’ın Ayaz’ı iade etmemesini talep eden bir tavsiye kararı çıkarmıştı. (DHA)

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