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Dünya

SIRBİSTAN MECLİS BAŞKAN'INDAN MLADİÇ'E ZİYARET BELGRAD (A.A)

29 Mayıs 2011 02:25

-SIRBİSTAN MECLİS BAŞKAN'INDAN MLADİÇ'E ZİYARET BELGRAD (A.A) - 28.05.2011 - Sırbistan Meclis Başkanı Slavica Cukiç-Deyanoviç, Belgrad Mahkemesinin tutukevinde bulunan savaş suçlusu Ratko Mladiç'i bugün ziyaret etti. Yaklaşık iki saat süren ziyaretin ardından, Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug'a açıklama yapan Cukiç-Deyanoviç, ''Bu sadece hekim-hasta ilişkisidir. Mladiç'in yanında sadece bir doktor olarak bulundum'' dedi. Cukiç-Deyanoviç, Mladiç'in talebi ve mahkemenin izni üzerine Mladiç'i bir psikiyatrist olarak ziyaret ettiğini belirterek, hekim-hasta ilişkisi nedeniyle ziyaretle ilgili ayrıntı vermedi. Perşembe günü tutuklanan savaş suçlusu Ratko Mladiç, daha önce tıbbi uzman ekiplerince yapılan sağlık muayenelerinin yanı sıra, avukatı Miloş Şalyiç aracılığı ile bugün sağlık muayenesinin yeniden Sırbistan Meclis Başkanı olarak görev yapan ve aynı zamanda doktor olan Slavica Cukiç Deyanoviç tarafından yapılmasını talep etmişti.

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