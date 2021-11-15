Sırbistan Dünya Kupası biletini Portekiz'den elinden aldı

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son hafta maçında Sırbistan, yenik duruma düştüğü maçta Portekiz'i 2-1 mağlup etti ve Katar biletini kaptı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son hafta maçında Portekiz ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Lizbon'daki karşılaşmanın 2. dakikasında Renato Sanches golüyle Portekiz öne geçti. Konuk Sırbistan 33'te Dusan Tadic ile beraberliği yakaladı. Sırbistan'ı sevince boğan gol 90. dakikada Aleksandar Mitrovic'ten geldi.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Sırbistan maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından grubu 6 galibiyet ve 2 beraberlikle lider bitiren Sırbistan, Katar biletini cebine koydu. Portekiz ise play-off'larda oynamaya hak kazandı.