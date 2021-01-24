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Koronavirüs

Sırbistan'da da Koronavirüs'ün yeni türü görüldü

24 Ocak 2021 23:23

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç yaptığı açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra'dan gelen bir kadında, Covid-19’un yeni türünün tespit edildiğini duyurdu.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç yaptığı açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra'dan Sırbistan’a gelen bir kadında, Covid-19’un yeni türünün tespit edildiğini duyurdu.

"Herhangi bir kilitlenme olmayacak"

Vuçiç, yeni türün tespit edildiği kadın ile temaslı olan herkesin karantina altına alındığını aktarırken, “Yeni tür zamanında tespit edildi ve herhangi bir kilitlenme olmayacak. Aşılamaya devam etmek önemli” dedi.

 

 

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