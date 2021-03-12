Sırbistan, Çin aşısını Avrupa'da üretecek ilk ülke oldu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle önümüzdeki iki hafta için Sinopharm (Sinofarm) aşısı üretimi için fabrika kurulmasıyla ilgili anlaşmanın imzalanacağını duyurdu.

Sırbistan Devlet Televizyonu RTS'ye konuşan Vučić, "Aşıyı 15 Ekim'de üretmeye başlayacağız" diye konuştu. Vucic fabrika kurulduğunda Sırbistan'ın bölge ülkelerine aşı sağlayacağını kaydetti.

Haberglobal'in haberine göre; Rusya da Sputnik V aşısının üretimi için geçen şubat ayında Sırbistan'a ön onay vermişti. Rus aşısının üretiminin de Mayıs ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

Avrupa Birliği aday ülkesi olan Sıribtan bir yandan da Moskova ve Pekin ile olan yakın diplomatik ve ekonomik bağlarını da koruyor.

Sırbistan, Sputnik ve Sinofarm aşılarını kullanarak şu ana kadar 7 milyonluk nüfusun 1,5 milyonunu aşıladı.