Sırbistan AB teklifini reddedtti

Sırbistan Başbakanı İvitsa Daçiç, hükümet olarak Kosova ile müzakereler kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından kendilerine sunulan teklifi oy birliğiyle reddettiklerini açıkladı.

Sırbistan hükümeti başkent Belgrad'da Başbakan İvitsa Daçiç başkanlığında toplandı.

Bakanlar kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, Kosova ile müzakereler kapsamında AB tarafından Sırbistan'a verilen teklife oy birliğiyle "hayır" kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, Sırbistan'ın çözüme ulaşılması için çaba gösterdiği ifade edildi.

Başbakan İvitsa Daçiç de yaptığı açıklamada, AB arabuluculuğunda Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkileri normalleştirmek için yarın 9'uncusu yapılacak müzakereler öncesinde, "Hükümetimiz şimdiye kadarki rolüyle bir anlaşmaya varılması için samimi çaba gösterdi. Fakat bize teklif edileni kabul edemeyiz" dedi.

Sırbistan'a AB tarafından sunula teklifin "uygulanabilir olmadığını", Sırbistan hükümetinin bu teklifi kabul etmesi halinde dahi geniş kapsamlı çözüme ulaşılmayacağını savunan Daçiç, ülkesinin AB arabuluculuğunda Kosova ile diyaloğun devamı için istekli olduğunu söyledi.

'Sırbistan'ın anlaşmayı kabul etmemesi trajik değil'

Kosova Meclis Başkanı Yakup Krasniçi, "Sırbistan'ın anlaşmayı kabul etmemesi trajik değil" dedi. Krasniçi, yaptığı açıklamada, Kosova ve Sırbistan'ın daha önce de anlaşamadıklarını belirterek, kendileri için önemli olanın uluslar arası hukukun üstünlüğü olduğunu ifade etti.

"Sırbistan'ın anlaşmayı kabul etmemesi trajik değil" diyen Krasniçi, Kosova'nın gelişmesi için gereken mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Kosova Demokrasi Partisi (PDK) Grup Başkanı Adem Grabovci, Sırbistan'la anlaşma sağlanacağından umutlu olduğunu söyledi.

Kosova Demokratik Birliği (LDK) Grup Başkanı İsmet Beqiri de Sırplar'la anlaşma yapılmasına yönelik yeni bir çalışma yapılması halinde, Kosova Delegasyonu'nda yer almayacaklarını kaydetti.

Aşırı sağcı gruplardan "hayır" protestosu

Sırbistan hükümetinin bugün yaptığı toplantı öncesinde de Sırbistan'daki bazı aşırı sağcı gruplar, Kosova konusunda AB tarafından verilen teklifi kabul etmemesi için hükümete çağrı yaptı.

Başkent Belgrad'daki hükümet binası önünde düzenlenen protestoya katılanlar, Sırbistan yönetiminden Avrupa Birliği ile işbirliğini bitirmesini istedi. Protestocular, Sırbistan bayrakları ile "Teslime hayır", "Kosova, Sırbistan'ın en değerli sözüdür", "Vermiyoruz" pankartları açtı.

AB ilişiklerin normalleştirilmesini istemişti

AB'nin arabuluculuğunda Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkileri normalleştirmek için 8'inci kez yapılan müzakerelerden geçen hafta sonuç çıkmamıştı. AB, üyelik müzakerelerine başlayabilmeleri için her iki ülkeden ilişkileri normalleştirmesi şartını karşılamalarını isterken, görüşmeler Kosova'daki Sırp azınlığın geleceğinde düğümleniyor.

Sırbistan, tanımadığı Kosova yönetiminden Sırp azınlığa tam otonomi talep ediyor. Kosova ise böyle bir adımın ülkenin bölünmesiyle sonuçlanmasından endişe ediyor.