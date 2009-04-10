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Dünya

Şiraz bombacıları idam edildi

10 Nisan 2009 16:10

İran'da bir camiye yerleştirdikleri bombayı patlatarak 14 kişinin ölümüne ve 212 kişinin yaralanmasına neden olan üç kişinin idam cezası infaz edildi.

Fars Haber Ajansının bildirdiğine göre, 12 Nisan 2008'de Şiraz'daki bir camide bomba patlatan üç kişi, bir yıllık sorgulama ve yargılamanın ardından bugün sabah aynı kentte patlamada ölen ve yaralananların yakınlarının huzurunda idam edildi.

Sanıkların avukatları, 29 Kasım 2008'de verilen idam kararına itiraz ederek dosyanın yeniden incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Yargılama aşamalarının ardından nihai olarak Yüksek Mahkeme, geçen ayki kararında idam cezasının infazına hükmetmişti.

İran'da adam öldürenler idam talebiyle yargılanıyor. Suçun sabit görülmesi ve maktulün ailesinin de onayıyla idam cezası hükmü uygulanıyor.

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