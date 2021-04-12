Sırası gelenlerin yüzde 25'i Covid-19 aşısı olmadı

Uzmanların Koronavirüs'e yönelik devam eden aşılama uygulamasındaki çağrılarına rağmen sırası gelmesine rağmen yaptırmayanların oranı yüzde 25'i buldu.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; uzmanlar, aşı sırası geldiği halde yaptıranların oranının yüzde 75 olduğunu söylüyor. Uzmanlar, “Zaten yapılan aşının yüzde 80’inde koruyuculuk oluştuğunu düşünün. Hem yaptırmayanlar, hem de aşı olduğu halde sonuç alınamayanlar hesaba katıldığında yüksek bir riskli grup oluşacak” diyor.



Sırası geldiği halde aşı olmayanların büyük bölümünü ev kadınları oluşturuyor. Korku, aşıdan kaçmanın ilk nedeni iken, ikinci neden olarak da aşı karşıtlığı geliyor.