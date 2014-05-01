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Sıraselviler'de polise 'top'lu protesto

Sıraselviler Caddesi'nde polis barikatını protesto eden bir grup genç, voleybol oynadı

01 Mayıs 2014 21:55

Taksim Meydanı'nın Sıraselviler Caddesi yönündeki girişine kurulan polis barikatının önünde bir grup genç, 'voleybol oynayarak', Meydan'ın gösteriye kapatılmasını protesto etti.

Radikal gazetesinden Barış Avşar’ın haberine göre, 1 Mayıs'ı kutlamak için Taksim Meydanı'na gelen bir grup, bariyerlerin ötesine geçmelerine izin vermeyen polise tepki göstermek için Sıraselviler Caddesi üzerinde voleybol oynadı.

Genç kadın ve erkeklerden oluşan 10-15 kişilik grup voleybol oynarken, topun her yere düşüşünde, ‘1 Mayıs', 'Berkin Elvan 15'inde bir fidan, 'Ali İsmail' sloganları attı.

Bu aktiviteyi bir süre davam eden topluluk daha sonra Sıraselviler Caddesi’nden ayrıldı.

 

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