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Spor

Sıralamada değişiklik yok

Teniste tek erkekler ve tek bayanlar dünya klasmanında ilk 3 sıra değişmedi...

15 Temmuz 2008 03:00

Tempo24-ATP Tour'dan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. ''Grand Slam'' mücadelesi olan Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan sonra açıklanan ikinci sıralamada da tek erkekler ve tek bayanlar dünya klasmanındaki ilk 3 sıra değişmedi.

 

Tek erkeklerde İsviçreli tenisçi Roger Federer birinci, İspanyol Rafael Nadal ikinci, Sırp Novak Djokovic de üçüncü sırayı korudu.

 

Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan sonra da tek erkeklerdeki ilk 3 sıra değişmemiş, ancak Federer ve Nadal'ın puanları arasındaki fark azalmıştı.

 

Tek bayanlarda Sırp Ana Ivanovic, Sırp Jelena Jankovic ve Rus Maria Sharapova, bu hafta da ilk 3 sıradaki yerini korudu.

 

Şampiyonadan sonra açıklanan ilk sıralamada, Wimbledon şampiyonu Venus Williams 7. sıradaki yerini korumuş, 6. sırada bulunan kardeşi Serena ise final oynama başarısı gösterince 5. sıraya yükselmişti.

 

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) şampiyonu Ivanovic de İngiltere'de 3. turda elenmesine karşın birincilik kürsüsünü kimseye kaptırmamıştı.

 

İkinci turda elenen Sharapova ise bir sıra gerileyerek, 3. sıraya inmişti. Jankovic 2. sıraya yükselmiş, Kuznetsova da 4. sıradaki yerini korumayı bilmişti.

 

Öte yandan, hafta sonu İsrail'de katıldığı Ramat Hasharon Challenger Turnuvası'nda şampiyon olan milli tenisçi Marsel İlhan, tek erkeklerde 54 sıra yükselerek, 177. sıraya çıktı.

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