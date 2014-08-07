Sıradışı bir Cumhurbaşkanı adayı: Selahattin Demirtaş

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üç adaydan biri olan Selahattin Demirtaş farklı söylem ve vaatleri ile dikkat çekiyor.

Deutsche Welle'den Nalan Sipar'ın haberine göre, kısa adı HDP olan Halkların Demokratik Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş düzenlediği mitinglerde sadece kendi gibi Kürt yurttaşların değil tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Cumhurbaşkanı olacağını ve hiç kimseyi ayrıştırmayacağını vaat ediyor. 41 yaşındaki Demirtaş aynı zamanda üç aday içinde açık ara en genç isim. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Gezi Parkı gösterilerinde açık bir şekilde göstericilerin yanında yer almamış olmakla suçlanan Demirtaş’ın seçim şarkısı, bu algıyı kırmak için Gezi sürecine destek veren mesajlar içeriyor.

Kadınlar ve eşcinsellere hitap eden tek aday

Siyasete girmeden önce avukatlık yapan ve bir dönem İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) yönetim kurulunda yer alan Demirtaş, hayatının büyük bir bölümünü Diyarbakır’da geçirdi. Verdiği mülakatlarda, Çankaya Köşkü’ne seçilmesi halinde etnik ve dini azınlıkların hakkını gözeteceğini, kadınların ve de eşcinsel azınlığın toplumda eşit yurttaşlar olarak var olmaları için mücadele edeceğini dile getiren politikacı, özellikle eşcinsellere doğrudan hitap ederek Türkiye’de bir tabuyu da yıkıyor.

Selahattin Demirtaş’ın önemsediği bir başka konu da yerel idarelere daha fazla yönetim hakkı tanınması. Merkezi hükümetin Ankara’dan tüm bölgelerin hassasiyetini gözetemeyeceğini savunan Demirtaş, özellikle Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgede ana dilde eğitim ve siyasete katılım taleplerini sık sık dile getiriyor. İmralı’da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile zaman zaman görüşmeye giden ve karşıtları tarafından "PKK’nın adamı" olmakla suçlanan Selahattin Demirtaş bunu reddediyor. Demirtaş ayrıca kendinin Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmesinin, Kürtlerin demokratik haklarını elde ettikten sonra Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamaktan yana olduklarının bir göstergesi olacağını ifade ediyor.

'Kürt Obama'

Türkiye’nin ünlü köşe yazarlarından Cengiz Çandar, Demirtaş’ın seçimde en fazla yüzde 7 civarında oy alabileceğini ve kazanma şansının olmadığını vurguluyor. Ancak bu önemli değil Çandar’a göre; Demirtaş’ın aday olması bile başlı başına Kürtlerin özgüveninin ne kadar yükseldiğinin bir dışavurumu. Türkiye’de halkın çoğunluğunun eskiden Kürtlerin taleplerine içeriğe bakmadan karşı çıktıklarını dile getiren usta gazeteci, bu durumun Gezi Parkı olaylarından sonra değiştiğini ve Türkler ile Kürtler arasında bir yakınlaşma olduğunu belirtiyor.

Yapılan tüm anketlerde Çankaya Köşkü’ne çıkma şansı sıfıra yakın olan Selahattin Demirtaş’ın adaylığı bile önemli bir dönemeç Türk siyasetinde. Özellikle yurt dışında yapılan "Kürt Obama" benzetmesi, Demirtaş açısından büyük olasılıkla mutlu sonuca ulaşmayacak olsa da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ekmeleddin İhsanoğlu ile girdiği bu rekabet bile seçim yarışına ayrı bir renk kazandırmışa benziyor.