Sıradan bir kağıt, güçlü bir pile dönüştürüldü

“Kağıt elektroniğini” doğurabileceği belirtilen bu gelişme, elektronik cihazların küçülüp hafiflemesi, hibrid veya elektronik araçların ileride çok hafif, küçük ve çok uzun ömürlü pillerle çalışması gibi geniş bir alan için kapıyı araladı. Gelecek vaat eden elektrikli araçların önünde bugün için var olan en büyük engellerden biri, kullanılacak pilin ağırlığı ve kısa ömrü.



Proceedings of the National Academy of Sciences adlı dergide yayımlanan araştırmayı yapan, Kaliforniya Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar, “gümüş ve karbon nano materyallerinden yapılmış bir mürekkep ile kaplı kağıt yüzeyinden ibaret, çok hafif ve güçlü bir elektrik enerjisi depolama kaynağı” oluşturmayı başardı.



Karbon nano tüpleri ve gümüş nano kablolarından oluşan yüzeye sahip kağıt pil, gelecek için büyük ümit vaat ediyor. Bilimciler geçmişte de, silikon nano kabloların kullanımı sayesinde bugünün lityum iyon pillerinin 10 kat güçlendirilebildiğini kanıtlamıştı.



Makalede, “Kağıt teknolojisi kullanılarak, düşük maliyetlerle, hafif ve yüksek performanslı enerji depolama olanağının gerçekleştirildiği, pilde kollektörler ve elektrodlar yerine iletken kağıdın kullanıldığı” belirtildi.



Bu tip bir pilin, elektrikli otomobillerin veya hibrid otomobillerin hareket ettirilmesinde kullanılabileceği, elektronik cihazların daha hafif ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayacağı kaydedildi.



Makalenin yazarlarından Yi Cui, toplumun düşük maliyetli ve yüksek enerjili enerji depolama araçlarına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Yu Cui, bu yeni tip pili “süper depolama kapasiteli” olarak tanımlayarak, bunun, otomobillerin yanı sıra, “yüksek enerji gerektiren her tür alette de kullanılabileceğini” kaydetti. Yu Cui, “kağıt pilimiz çok düşük maliyetli ve şebeke halinde bağlantıya uygun” dedi.



Profesör Peidong Yang da yeni teknolojinin ticari olarak çok yakında piyasaya çıkacağını belirtti.