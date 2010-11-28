-SIRADA KIBRIS RUM KESİMİ Mİ VAR? LEFKOŞA (A.A) - 28.11.2010 - Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P), Kıbrıs Rum Kesimi'nin ''A+'' olan kredi notunu, geçtiğimiz hafta ''A''ya indirmesi, uluslararası piyasalarda Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İspanya'dan sonra sırada Kıbrıs Rum Kesimi'nin olduğu tartışmalarının başlamasına neden oldu. Ekonomistler, Avro Bölgesi'ne üye küçük ada devletinin, Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 6'sı düzeyinde bulunan bütçe açığını kapatmak için sert tedbirler almaması durumunda, Yunanistan ve İrlanda gibi Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım talebinde bulunmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. Ekonomi uzmanı Costas Apostolides, AFP'ye yaptığı açıklamada, şu anda Kıbrıs Rum Kesimiyle Yunanistan ve İrlanda arasında kıyas yapmaya gerek olmadığını belirterek, Yunanistan'ın borçlanma kapasitesini aştığını, İrlanda'nın ise bankacılık sisteminin çöktüğünü ifade etti. Apostolides, söz konusu ülkelerde bulunan sorunların Kıbrıs Rum Kesimi'nde olmadığını vurgulayarak, ülkede, ABD'deki gibi tasarrufu olmadan yüksek borçlara sahip insanların bulunmadığını kaydetti. IMF'in üst düzey yetkililerinden Age Bakker da Kıbrıs Rum Kesimi'nin bütçe açığını engellemek için alacağı sert tedbirlerle listede yer alacak bir sonraki ülke olmaktan kaçınabileceğini belirterek, bankacılık sektörünün güçlü bir konumda bulunduğunu, ülkenin yalnızca orta vadede bütçe açığını azaltmak için önlem almaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. -''DURUM KONTROLDEN ÇIKABİLİR'' Uzmanlar, Kıbrıs Rum Kesimi'nin gerekli tedbirleri zamanında almamakla ve bütçe açığına karşı yeterli önlem uygulamamakla suçluyor. Ekonomist Symeon Matsis, ülkede bir çok insanın ''durumun katlanılabilir'' görüşünde olduğuna, oysa hükümetin sert tedbirler almaması durumunda durumun kontrolden çıkabileceğine dikkat çekti. Matsis, sosyal güvenlik açığının 6 milyar avroya ulaşmasına neden olan kamu çalışanlarının yüksek ücretleri ve ikramiyelerinin bütçe açığını artırdığına işaret ederek, turizm gelirlerindeki düşüş ve inşaat sektöründeki gerileme nedeniyle Güney Kıbrıs ekonomisinin eskisi kadar dinamik olmadığı uyarısında bulundu. Kıbrıs Rum Kesimi Merkez Bankası Başkanı Ekim ayı sonunda yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının ücretleri azaltılmadığı takdirde bütçe açığının gelecek yıl GSYH'nin yüzde 7'sine ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi. Ülkenin GSYH'sinin yüzde 30'unu turizm ve emlak sektörü oluşturuyor. Söz konusu sektörler 2009 yılında yüzde 1,7 oranında gerilemişti. Akdeniz ada devleti için alarm çanları, geçen hafta S&P'nin ülkedeki bankacılık sisteminin kırılgan olduğunu gerekçe göstererek kredi notunu bir basamak düşürmesiyle çalmaya başladı. S&P'nin kararı, Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İspanya'nın yüksek bütçe açıklarının yarattığı kaygılarla birlikte Avro Bölgesi'nin yeni ve sert bir türbülanstan geçtiği dönemde geldi.