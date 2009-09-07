Sırada evlilik mi var?

Hülya Avşar Sadettin Saran çifti barıştı.



Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Bugünkü yazısında Hülya Avşar- Sadettin Saran çiftinin son durumlarını yazdı.



2.5 yıl süren birliktelikten sonra, tam evlenecekler derken temmuz ayında ayrılan Hülya Avşar ile Sadettin Saran'ın aralarının limoni olduğunu aylar önce ilk bu köşede okumuştunuz. Şimdi barıştıklarını da ilk benden öğrenin... Kemer Country'de oturan bir arkadaşım, geçen hafta Avşar ile Saran'ı sitenin kortunda tenis oynarken görmüş. Ünlü çift, maçtan sonra site içindeki restorana gidip baş başa yemek yemiş. Yemekte her ikisinin de yüzleri gülüyormuş. Anlaşılan aralarındaki sorunu çözüp öpüşüp barışmışlar.

Büyü tutmuş galiba!

Bunları duyunca, geçen ay ünlü çiftin cephesinden aktardığım haberler aklıma geldi. Bu sayfanın müdavimleri hatırlayacaktır; Sadettin Saran, evinin bulunduğu Kemer Country'deki siteye Avşar'ın girmesini yasaklamıştı. Saran'ın, Avşar'ın kendisine 'bağlanma büyüsü' yaptırdığını öğrendiği için, evine yaklaştırmadığı bilgisi kulağıma gelmişti. Demek ki, Avşar'ın yaptırdığı bağlanma büyüsü tutmuş!!!! Bu arada bu barışmayı artık evlilik paklar diye düşünüyorum. Ünlü çiftten yakında evlilik haberi gelirse şaşırmayın...