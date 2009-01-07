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Sırada 'Çirkin Kral' var

Kültür ve Turizm Bakanı Günay, "Yılmaz Güney’in de vatandaşlığı ile ilgili sorunlar varsa düzeltiriz" dedi.

07 Ocak 2009 02:00

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Názım Hikmet’in vatandaşlığı ile ilgili kararnamenin ardından, "Yılmaz Güney’in de vatandaşlığı ile ilgili sorunlar varsa düzeltiriz. Başbakan tabuları yıkma, yasakları kaldırma konusunda çok kararlı. Güney’le ilgili durum da buna dahil" dedi.

Yılmaz Güney, hapishaneden kaçtıktan sonra Fransa’ya yerleşmiş, "ülkeye dön" çağrılarına uymadığı için de 1983’te vatandaşlıktan çıkarılmıştı. 1984’te Paris’te ölen Güney ve Père Lachaise Mezarlığı’nda toprağa verilmişti

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