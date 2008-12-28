Sıra kirpik estetiğinde

Uzun, kıvrık kirpikler yüzyıllardır dişiliği güçlendiren, vurgulayan özellikler olarak biliniyor. Bu nedenle de zaten daha çekici ve dişi bir görünüme sahip olmak için ense kıllarını artık göz kapaklarında taşıyor pek çok kadın. Kılların enseden alınması ve göz kapaklarına teker teker ekilmesi ise 1,5-2 saat sürüyor. Ekim işlemi lokal anesteziyle gerçekleştiriliyor, yani sadece göz kapağı ve ense uyuşturuluyor.“Türkan Şoray kirpikleriyle” göz kırpabilmenin bedeli ise 1000-2000 YTL civarında. Ancak yöntemin küçük bir sakıncası var: Ekilen kirpiklerin uzaması durmuyor! Yani zaman zaman elinize makası alıp onları kısaltmanız şart.Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Plastik-Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Este 7 Estetik Birimi Yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Karacalar’a kirpik ekimi için başvuran pek çok hasta var...Kirpik sorunu olanlar. Mesela yanık, kaza ya da kemoterapi ve radyoterapi alanlarda kirpikler dökülebiliyor. Nedeni belli olmayan dökülmeler de var. Bir de yaş arttıkça kirpikler azalıyor, seyreliyor ya da dökülüyor. Şu ana kadar bu hastalara kirpik ekimi yapıyorduk. Ancak artık insanlar estetik amaçlı da kirpik ektirmeye başladı. Bize her ay birkaç kişi bunun için geliyor. Ancak kirpik ekebilmek için göz kapağı kıvrımında sağlam ve sağlıklı bir doku olması şart.Saçlar uygun değil. Dolayısıyla enseden kıl alıyoruz. Bunlar yumuşak ve yavaş uzadıkları için kirpiğin yapısına uygun. Göz kapağının kenarına delikler açıp kılları, kökleriyle birlikte teker teker yerleştiriyoruz. Birkaç hafta içerisinde bu kıllar dökülüyor. Onlar cansız çünkü. Ektiğimiz kıl kökünün de bir uyku aşaması oluyor. Bu iki-üç ay sürebilir. İki-üç ay sonra o bölgede kirpikler tekrar uzamaya başlar. Bu kıllar yavaş uzar. Kılların kirpik gibi olabilmesi için altı-yedi ay gerekiyor.Kirpikler arasında zaten doğal olarak farklılıklar vardır. Kimisi kısa, ince, kimisi uzun veya kalındır. Büyüme aşamaları farklı çünkü. Dolayısıyla yapay bir durum söz konusu olmaz. Biz sadece kendi kirpiklerinizin aralarını dolduruyoruz, kirpikleri sıkılaştırıyoruz. Kendi kirpiğinizin üstünde farklı kirpikler ya da doğal olmayan, dikkat çeken bir durum olmuyor. 20-30 tane kıl ekilebiliyor ve kökler orada artık sürekli kirpik üretiyor. İşlemi tekrarlamak gerekmiyor.Ekimi yanlış yaparsanız ters yöne uzarlar tabii. Burada kirpiklerin yönünü ayarlamak en kritik nokta. Yönünü ayarlayabilmek için zaten kökü üzerindeki kılla birlikte ekiyoruz. Kıl yukarı doğru bakmalı. Eğer kökü kılsız ekerseniz yönü ayarlayamazsınız ve kirpik rastgele uzar. Bu, çok dikkatli yapılması gereken, mikrocerrahi uzmanlığı gerektiren bir iş. Büyütmeli gözlükler hatta mikroskop altında yapıyoruz kirpik ekim işlemini. İşlemin tek bir sakıncası var: Ekilenler kirpikler daha fazla uzar. Bir süre sonra onları kesmeniz gerekiyor. Ancak yavaş uzuyorlar. Dolayısıyla hastalarımız bundan şikâyetçi değil.Çok var. Kalça üstü gamze estetiği yaptırmak için bile gelenler var. Ayrıca kulak memesi estetiğine talep ciddi anlamda arttı; küçültme, kulak deliğinin büyümesi ya da kulak memesinin yırtılmasıyla ilgili operasyonlar yapıyoruz. Ayak estetiğine de bir yöneliş var. Nasır oluşmaması için topuklara hiyeluronik asit enjekte ediyoruz; terleme ve kokuya karşı da ayaklara botoks yapıyoruz. Bazen ikinci parmak, ayağın başparmağından daha uzun oluyor. Parmağı cerrahiyle kısaltabiliyoruz.