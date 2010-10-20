-SIRA İSPARK'TA İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İDO ve İGDAŞ'ın satış takvimini şu anda başlattıklarını belirterek, ''Tahmin ediyoruz ki bu şirketlerin satışları haziran ayına kadar gerçekleşecek. Ciddi talipliler var'' dedi. Topbaş, Esenyurt 5. Etap Konutları'nın satışa sunulması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 23 şirketlerinden ikisinin, İDO ve İGDAŞ'ın blok satışıyla ilgili meclisten karar çıktığını bildiren Topbaş, yapılan değerlemelerde blok satışın daha doğru olduğunu, daha karlı olduğunu, halka arzdan iki misli daha fazla girdi sağlayacağının değerlemelerinin yapıldığını, kendilerinin de İGDAŞ ve İDO'nun birinci etapta satışını öngördüklerini, şu anda takvimi başlattıklarını kaydetti. Topbaş, şunları kaydetti: ''Yalnız şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki İDO'nun satışıyla ilgili şehir hatları Ulaştırma Bakanlığı'ndan bize geçtiğinde şartlı geçmişti. Onun ayrı bir şirket çatısı altında toplanmasını uygun gördük ve İstanbul Boğazında, Haliç'te hizmet veren, şehir hatları diye bilinen, geçmişteki Şirketi Hayriye diye bildiğimiz vapurları ve hatları ayrı bir şirket altında olmak suretiyle dışarıda tuttuk. Şu anda İDO deniz otobüsleri feribotları işleten sadece İstanbul değil Balıkesir ve Bursa'ya da uzanan ve bir deniz seferi yapan bir sistem olarak elimizde ve bunun satış hazırlıkları yapıldı. Tahmin ediyoruz ki bu şirketlerin satışları Haziran ayına kadar gerçekleşecek. Ciddi talipliler var, çok yakın takip edenler var.'' İGDAŞ'ın 4,5 milyon abonesi olduğuna dikkati çeken Topbaş, sağlam bir altyapısı bulunduğunu, yatırımcılar için çok cazip olduğunu ifade etti. Şirketlerin satışından elde edecekleri gelirin İstanbul'un ulaşımında kullanılmak üzere değerlendirileceğini belirten Topbaş, ''Buradan nasıl bir rakam beklediğimizi benim satıcı olarak söylemem doğru değil, çünkü ne kadar iyi bir rakam alabilirsek o belediyemizin halkımızın menfaatine demektir. Satıcının malının değerini açıklaması doğru değil. Alıcılar arasındaki yarışla bu belirlenecek'' dedi. -İSPARK ÖZELLEŞTİRMESİ İDO VE İGDAŞ'TAN SONRA- İDO ve İGDAŞ'ın ardından diğer şirketlerin de sıraya gireceğini ifade eden Topbaş, şunları belirtti: ''İSPARK hiç yoktan ortaya çıkarttığımız, manşetlerde değnekçilerden bıkılmış bir İstanbul'dan bahsedilirken, bugün dünyanın bir çok yatırımcısının ve ülkemizdeki yatırımcının dikkatini çeken ve gerçekten çok iyi bir fizibilitesi olan bir şirket haline geldi. Biz İSPARK'a marina işletmeciliğini, helikopter yer işletmeciliğini de kattığımız zaman bu değer çok daha farklı boyuta gelecek. Hani birileri seçimlerde yolsuzluklardan bahsettiler, öyle bir niyetimiz olsaydı bu İSPARK'ı bir takım yandaş kuruluşlara peşkeş çekecek şekilde ihalesini yapar verirdik. Ama ne yaptık, şirket kurduk. Bugün rakamları basından takip ediyorsunuz. Bizi memnun edici rakamlar. Gelişen, devamlı büyüyen ve geleceği olan her gün kasasına para sokabilen bir şirket. Bu bakıma bir değer ürettik. İstanbul'un korkusunu kaynağa dönüştürdük. Her biri özel sektör mantığıyla çalışmakta. Bu kaynakları biz İstanbul'un gelişimine ulaşım başta olmak üzere harcayarak daha mükemmel hale getireceğiz.'' İSPARK'ın ne zaman satışa sunulacağının sorulması üzerine de Topbaş, ''İSPARK bu İDO ve İGDAŞ'tan sonra devreye girecek diye düşündüğümüz şirketlerden bir tanesi ama özellikle İSPARK'a marina ve helikopter hizmetini de eklediğimiz zaman daha fazla değer alacağı için onu da birlikte oluşturmak istiyoruz'' diye konuştu.